In questo ufficio si indossano caschi da moto: il motivo vi lascerà di basiti

La sicurezza sul lavoro non è solamente informatica ma è anche "concreta" per chi agisce in luoghi pericolosi come i cantieri. Eppure, in un'inaspettata svolta degli eventi, i dipendenti di un ufficio governativo in Telangana, India, hanno adottato una misura di sicurezza insolita: indossano un casco da moto.

Il personale dell'ufficio per lo sviluppo del distretto di Jagtial ha preso misure drastiche per garantire la propria sicurezza. La decisione di indossare caschi da moto mentre siedono alle loro scrivanie non è frutto di una scelta casuale ma è stata dettata dalla necessità di proteggersi da pezzi di cemento che rischiano di staccarsi dal soffitto e provocare gravi infortuni.

La situazione ha assunto toni di amara ironia considerando che proprio questo ufficio ha il compito di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico del distretto. Nonostante gli appelli ripetuti dei dipendenti per essere trasferiti in un ambiente più sicuro, solo dopo che la loro precaria condizione ha guadagnato visibilità sui social media, le autorità locali hanno promesso una soluzione, annunciando un'imminente ricollocazione in un altro edificio.

Da quanto ne sappiamo la scelta di ricorrere a caschi da moto come misura protettiva non è nuova tra i dipendenti governativi in India. Eventi simili erano stati segnalati in passato, sottolineando una problematica ricorrente legata alle condizioni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati in certi contesti lavorativi.

La diffusione di questo video ha catalizzato l'attenzione non solo sulle precarie condizioni lavorative, ma anche sulla resilienza e l'ingegnosità dei lavoratori, costretti a trovare soluzioni immediate a problemi strutturali profondi.

Questi dipendenti pubblici non saranno quelli che perderanno il lavoro a causa dell'AI, ma che perderanno la vita (speriamo di no) a causa del lavoro!