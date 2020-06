Ufficio postale in Germania evacuato a causa di fuga di gas.. ma era la puzza di un durian

Il durian è universalmente conosciuto come il frutto più puzzolente del mondo. Il suo olezzo viene descritto come terribile, quasi cadaverico, di cipolla marcia, scarpe da ginnastiche sudate e con molti altri paragoni dispregiativi. Il sapore, per certi aspetti, è anche peggio: secondo alcuni è simile al formaggio.. o smalto per le unghie.

Recentemente, i lavoratori di un ufficio postale nella città di Schweinfurt, in Germania, hanno sperimentato in prima persona l'odore di questo terribile frutto, ma senza saperlo. Mentre stavano lavorando hanno segnalato di sentirsi male dopo aver respirato del "gas tossico", e hanno chiamato subito gli organi competenti, polizia, vigili del fuoco e paramedici.

Dodici impiegati postali sono stati soccorsi perché avvertivano della nausea sulla scena e sei sono stati trasportati per ricevere cure mediche all'ospedale più vicino, riferisce l'emittente tedesca Bayerischer Rundfunk. Ben sessanta persone sono state evacuate dall'edificio mentre crescevano i timori che il pacco fosse una sorta di "bomba chimica".

Tuttavia, i sospetti erano molto lontani dalla verità: la polizia ha ispezionato il pacco solo per scoprire che l'odore non era il risultato di un gas nocivo, ma la puzza del durian. Si trattava, infatti, di un pacco inviato dalla Thailandia per un residente di Norimberga. Questo frutto "infernale" è stato proibito in molti luoghi pubblici e privati, come hotel, ostelli e trasporti pubblici.

Insomma, sicuramente i dipendenti dell'ufficio postale difficilmente assaggeranno in futuro il Durian, solo per lo spavento che gli ha causato.