Gli UFO? Quello che sappiamo è solo la punta di un iceberg, ecco secondo chi

Si è sentito molto parlare di "UFO" o "UAP" negli ultimi tempi, soprattutto dopo le sconvolgenti affermazioni fatte da ex militari di alto grado al Congresso degli USA. Adesso lo stesso Ryan Graves che è intervenuto al Congresso, ha suggerito che ciò che è stato rivelato al pubblico potrebbe essere solo una minima parte.

Durante il suo servizio come pilota navale, Graves ha raccontato di aver regolarmente incrociato aerei al largo della costa di Virginia Beach che, pur non mostrando alcun sistema di propulsione visibile, erano in grado di rimanere immobili anche in condizioni di venti da uragano di categoria 4, raggiungere velocità supersoniche e operare per intere giornate, superando in resistenza i caccia degli Stati Uniti.

Secondo quanto affermato, questi incontri con gli UAP sono all'ordine del giorno. Graves, che ora dirige un gruppo chiamato Americans for Safe Aerospace, sottolinea che molti di questi avvistamenti avvengono al di fuori della supervisione militare, e quindi spesso vengono ignorati dal Pentagono.

"Oggi, questi UAP continuano ad apparire; non sappiamo ancora cosa siano; e il nostro governo non ha la minima idea dell'entità del problema", ha scritto l'informatore su un editoriale. Ha anche rivelato che, prima della sua testimonianza di fine luglio, il suo gruppo era stato contattato da oltre 30 persone che avevano assistito a fenomeni simili... e che dopo la sua apparizione, ancora più testimoni hanno condiviso le loro storie.

La maggior parte di queste persone sono piloti di compagnie aeree commerciali. Eppure, nonostante gli sforzi congiunti del Pentagono e del Congresso per fare chiarezza sugli UAP, non esiste ancora un protocollo ufficiale per segnalare questi avvistamenti. In sintesi, se Graves ha ragione, ci sono molti più avvistamenti di quanti il governo ammetta.

E mentre l'autenticità di queste affermazioni è stata messa in discussione, la mancanza di una struttura di segnalazione al di fuori dell'ambito militare statunitense è, a dir poco, preoccupante. Effettivamente la Marina ha affermato di avere prove sugli UFO che, se rilasciate, avrebbero minacciato la sicurezza nazionale.