UFO a Savona e Loano: la vacanza extraterrestre tra focaccia e pesto

Savona e Loano sono balzate agli onori delle cronache per una serie di segnalazioni fatte da alcuni cittadini riguardanti avvistamenti di oggetti sferici luminosi, visibili tanto di giorno quanto di notte. Come sempre, questi racconti hanno sollevato interrogativi sulla loro effettiva natura. Il fenomeno é parecchio antico, del resto gli UFO vengono avvistati dal 1492. Ma di che si tratta questa volta?

Lontano dall'idea di invasione aliena, gli avvistamenti di Savona e Loano sono stati accolti con una certa dose di ironia e curiosità. La possibilità che la Liguria sia diventata un punto di interesse per civiltà extraterrestri ha stimolato fantasiose riflessioni sulla scelta di questa regione come meta di "vacanza" per visitatori galattici, forse attratti dalle delizie culinarie locali.I



Secondo Angelo Maggioni, ufologo e fondatore dell'associazione Aria, gli oggetti osservati sarebbero di origine extraterrestre, caratterizzati da una struttura metallica grigia che riflette e assorbe la luce solare.

Gli oggetti volanti non identificati sono da sempre oggetto di clamore, stupore e scetticismo. Prove concrete della loro esistenza non ci sono, anzi, gran parte dei video o prove fotografiche sono state debunkate come false, eppure ogni tanto qualche avvistamento o presunto tale, resta più inspiegabile di altri, riaccendendo il dibattito, tra chi ci crede e chi assolutamente no!