Uhans presenta Uhans i8: lo smartphone Android border-less con riconoscimento facciale

, con iPhone X , ha di fatto dato il via ad un nuovo trend sul mercato degli smartphone, con il riconoscimento facciale gestito dalla fotocamera frontale Face ID . Un trend che evidentemente hanno intenzione di cavalcare anche i produttori

Si chiama Uhans i8, il nuovo smartphone del famoso produttore Uhans, ed attualmente è disponibile in esclusiva su Geekbuying a 139,99 Dollari.

Il cellulare include un design all'avanguardia, con display da 5,7 pollici con aspect ratio di 18:9, che occupa quasi interamente la scocca frontale del dispositivo. La cosa più importante, come dicevamo prima, è che il telefono ora dispone anche di un sistema di riconoscimento facciale per lo sblocco del dispositivo. L'autenticazione si baserà sui dati raccolti attraverso la fotocamera frontale: l'utente non dovrà fare altro che guardare il dispositivo per sbloccarlo.

Per il resto, la scheda tecnica è completata da un chipset octa-core MT6750T, Android 7.0 come sistema operativo, ingresso USB-C, fotocamera posteriore composta da due lenti da 16 e 3 megapixel, e frontale da 8 megapixel, mentre la batteria è da 3500 mAh.

Fino al 5 Dicembre, inoltre, si potrà acquistare il cellulare anche a 129,99 Dollari, basta collegarsi al sito web del produttore, raggiungibile attraverso questo indirizzo, per scoprire tutte le sorprese che ha in serbo la società.