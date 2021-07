UK, parte il 'Diritto alla Riparazione': che cos'è e perché è così importante?

Approvato anche dal Parlamento Europeo, il cosiddetto Diritto alla Riparazione mira a mettere sotto scacco una volta per tutte l'obsolescenza programmata. Ci riuscirà? Intanto cerchiamo di capire di cosa si tratta e perché rappresenta un punto di svolta per l'elettronica di consumo.

La legge inglese sul Right to Repair è partita ufficialmente nelle scorse ore e il suo obiettivo finale è appunto di allungare il ciclo vitale dei nostri prodotti elettronici, estendendo il periodo di reperibilità dei ricambi principali ad almeno 10 anni. I produttori coinvolti da questa legge avranno a disposizione un periodo di due anni dal lancio di un nuovo prodotto per la messa a disposizione dei pezzi di ricambio.

Quali sono le categorie coperte dalla legge appena entrata in vigore in Regno Unito? Le macroaree di interesse sono principalmente quattro:

Apparati di refrigerazione;

Televisori e altri videoterminali;

Lavastoviglie;

Lavatrici e asciugatrici.

Oltre a queste classi di prodotti, la legge copre anche prodotti elettronici come le fonti luminose, i motori elettrici, trasformatori e saldatori, oltre ai distributori automatici di vivande e bevande con refrigeratore incorporato.

Come avrete potuto notare, mancherebbero all'appello proprio le categorie più vulnerabili e coinvolte dall'obsolescenza programmata, vale a dire smartphone e computer. Attualmente il motivo della loro esclusione è ignoto, dal momento che si tratta dei dispositivi che più di tutti tendono ad accumulare usura per uso intensivo. Categorie invece incluse nell'approccio europeo che non solo prevede il Diritto alla Riparazione per smartphone e computer, ma chiama in causa anche il supporto software per tali dispositivi.

Per i più curiosi, suggeriamo la lettura del nostro approfondimento sull'obsolescenza programmata, che punta i riflettori su questo particolare aspetto del mondo dell'elettronica di consumo.