Il Governo UK ha pubblicato per sbaglio l'indirizzo di Elton John e molti altri VIP

Il Governo britannico ha pubblicato per errore un documento contenente gli indirizzi di 1097 persone, tra cui figurano soprattutto VIP, dal cantante Elton John al giocatore di cricket Ben Stokes, passando per l'ex leader del Partito conservatore Iain Duncan Smith. Ma com'è possibile tutto questo?

Ebbene, stando anche a quanto riportato da BBC News ed EuroNews, il documento coinvolto era stato caricato per errore in modo pubblico su un sito con dominio gov.uk. Si è quindi trattato di un errore umano, visto che probabilmente qualcuno incaricato dal Governo ha "semplicemente" pubblicato il file sbagliato. Sembra che chi di dovere si sia accorto del problema e abbia rimosso tutto in circa un'ora. Tuttavia, la notizia ha fatto il giro del mondo e in molti stanno criticando il Governo britannico per l'accaduto.

A quanto pare, la lista delle persone coinvolte sarebbe legata alle onorificenze New Year Honours 2020. Questo spiegherebbe il motivo per cui ci sono così tanti VIP all'interno dell documento. Un portavoce del Governo britannico ha dichiarato: "Abbiamo segnalato la questione all'ICO (Information Commissioner's Office) e stiamo contattando direttamente tutte le persone coinvolte".

Nel frattempo, diverse persone hanno dichiarato ai microfoni della BBC di essere riusciti a prendere visione del succitato documento prima che venisse cancellato.