UL e Lenovo svelano il Benchmark 3DMark per GPU con Ray Tracing e VRR

A distanza di una manciata di mesi dal rilascio di 3DMark Storage Benchmark, strumento per saggiare le potenzialità delle unità SSD NVMe PCIe Gen4, arrivano interessanti novità da UL Benchmarks. Scopriamo di cosa si tratta.

Il nome del nuovo prodotto, in arrivo entro l'anno, secondo quanto annunciato dalla stessa azienda, è 3DMark Speed Way ed è un benchmark sintetico disegnato per mettere a dura prova in maniera standardizzata le schede video di nuova generazione, con Ray Tracing, illuminazione globale in tempo reale, Mesh Shader e VRR.

Per l'implementazione di questi effetti, Speed Way utilizzerà DirectX 12 Ultimate e lo strumento dovrebbe arrivare in breve tempo direttamente su Steam, frutto di una collaborazione storica con Lenovo e, in particolare, con la divisione Legion. Non a caso, nei pochi screenshot apparsi online, sono ben evidenti diversi dispositivi del brand tra cui anche un notebook, vari monitor e una postazione desktop.

Ricordiamo che 3DMark Fire Strike e 3DMark Time Spy sono fra gli strumenti più apprezzati dagli appassionati e dagli addetti ai lavori per la loro estrema semplicità e immediatezza d'utilizzo.

A proposito delle recenti novità di UL Benchmarks, ricordiamo che abbiamo messo alla prova il nuovo 3DMark Storage Benchmark nella nostra recensione del nuovo MSI Raider GE76 dotato delle innovative CPU Intel Alder Lake.