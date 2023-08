L'ultima beta di iOS 17 ha confermato una novità in arrivo su iPhone 15 Pro

Come abbiamo riportato in passato su queste pagine, la scorsa notte Apple ha pubblicato la nuova beta di iOS 17 e come avvenuto anche in passato i vari sviluppatori si sono già adoperati per analizzare il codice sorgente e scoprire qualche riferimento alle prossime mosse di Apple.

Particolarmente interessante è il rapporto pubblicato da 9to5Mac, il quale spiega che l’ultima beta di iOS 17 contiene una serie di nuovi modelli di feedback tattile che possono essere utilizzati per identificare l’attivazione o disattivazione della modalità silenziosa su iPhone. L’aspetto interessante però è rappresentato dal fatto che - almeno ad oggi - sugli iPhone un sistema di questo tipo non è necessario dal momento che è presente uno switch manuale che rende facile capire se è attivata o disattivata la modalità silenziosa. A questo punto tutto lascia intuire che la novità guardi ai nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max che a giudicare dai rumor emersi in rete potrebbero essere sprovvisti dello switch manuale.

Dell’eventualità si parla ormai sul web da tempo e con il passare delle ore si rafforza sempre più l’ipotesi che Apple elimini quello che è uno degli elementi distintivi dei suoi iPhone, per recuperare spazio ed offrire una nuova esperienza. Resta da capire come sarà implementato questo Action Button: probabile che funzionerà in maniera simile a quello presente su Apple Watch, che consente di accedere a varie funzioni ed è completamente personalizzabile.