L'ultima beta di WhatsApp porta con sé ben 138 nuove emoji

Il nuovo aggiornamento della beta di WhatsApp rilasciato nel Google Play Beta Program, ovvero la versione 2.20.197.6, ha portato con sé tantissime nuove emoji da utilizzare in chat. Nonostante il numero sia gonfiato dalla presenza di più varianti della stessa emoji, in totale esse saranno 138.

Le nuove emoji si focalizzano soprattutto sui mestieri: tra di esse infatti ci sono astronauti, pompieri, dottori, scienziati, saldatori, cuochi, contadini, poliziotti, pittori, docenti e tanto altro ancora. Altre invece rappresentano persone cieche o con altre invalidità, tra cui due emoji di omini seduti su una sedia a rotelle. Infine, quattro altre emoji hanno semplicemente delle acconciature differenti. Le varianti differiscono per il colore della pelle dell’omino.

Questo aggiornamento è disponibile per tutti coloro che sono iscritti alla beta di WhatsApp, ma sicuramente arriverà a breve anche per gli utenti che usano l’applicazione base. Se siete registrati alla beta ma non vedete l'update disponibile, ricaricate il Google Play Store nelle prossime ore.

Altri update precedenti della beta hanno portato funzioni molto interessanti come il supporto multi-dispositivo che permette di utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi diversi; la possibilità di silenziare le notifiche dei gruppi per sempre; o ancora, l’integrazione con Facebook Messenger e Instagram per creare un’app di messaggistica unica di Facebook Inc.