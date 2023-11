L'ultima canzone dei Beatles è disponibile: usa l'IA su una demo di John Lennon

Mentre a Londra va in scena un summit sull'IA con Elon Musk e Giorgia Meloni, si torna a fare riferimento su queste pagine all'intelligenza artificiale per altri motivi. Infatti, l'ultima canzone dei Beatles, che sfrutta il machine learning per trasformare una vecchia demo di John Lennon, è ufficialmente disponibile in streaming.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nella giornata del 2 novembre 2023 il brano "Now And Then" è stato pubblicato su tutte le classiche piattaforme di streaming. In calce potete trovare l'apposito player Spotify per avviare la riproduzione, ma in alternativa potreste anche voler, ad esempio, ascoltare la canzone dei Beatles su YouTube.

Inutile dire che, nonostante sia passato poco tempo dalla release del brano, questo conta già milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di Google, rientrando tra l'altro nelle Tendenze per la musica di YouTube. Al momento in cui scriviamo, uno dei primi commenti recita immancabilmente "i Beatles tornano a fare la storia".

Insomma, il ritorno di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon (+ IA), che rappresenta anche molto probabilmente l'ultimo contributo della storica band, è avvenuto. Tra l'altro, "Now And Then" segna il primo brano ufficiale dei Beatles dal 1995 a oggi. Pensate che già a meta degli anni '90 McCartney, Starr e Harrison (che ci ha lasciato nel 2001) provarono a fare uso della vecchia registrazione lo-fi di John Lennon per "Now And Then", riscontrando però limitazioni tecniche.

Solamente di recente, grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale e ai progressi effettuati dalla tecnologia in generale (la "svolta" è stata poter separare le tracce vocali mediante machine learning, visto che nella demo originale di John Lennon era il pianoforte a complicare le cose), sono state superate tali problematiche. Per il resto, se volete approfondire maggiormente il progetto, è stato pubblicato un documentario su Now And Then dei Beatles su YouTube.