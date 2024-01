L'Ultima Catastrofe è stata la paura di bruciare l'atmosfera con un'atomica

Prima dei primi test nucleari, esisteva una preoccupazione reale tra i fisici che l'esplosione di una bomba atomica potesse incendiare l'atmosfera terrestre. Questa paura è stata espressa da J. Robert Oppenheimer, uno dei principali fisici coinvolti nel Progetto Manhattan, che temeva una reazione a catena incontrollabile.

Il fisico teorico Edward Teller sollevò preoccupazioni specifiche riguardo alla possibilità che il processo di detonazione di una bomba a fissione potesse causare un riscaldamento locale così intenso da innescare la fusione dei nuclei di azoto (14N) nell'atmosfera con altri isotopi leggeri come l'idrogeno (1H), il carbonio (12C) o l'ossigeno (16O).

Ciò avrebbe potuto portare a una reazione a catena distruttiva. Nel 1942, Oppenheimer si consultò con Arthur Compton, premio Nobel e esperto in fisica delle radiazioni, per cercare risposte. Compton rassicurò Oppenheimer che una tale reazione non sarebbe mai avvenuta nelle condizioni atmosferiche terrestri, poiché il raffreddamento dovuto alle radiazioni avrebbe sempre impedito il mantenimento di una reazione sostenuta.

Teller, in un rapporto desecretato solo nel 1979, confermò che le perdite di energia dovute alle radiazioni avrebbero sempre superato i guadagni dovuti alle reazioni, rendendo impossibile raggiungere tali temperature senza l'uso di bombe a fissione o termonucleari molto più potenti di quelle in considerazione all'epoca.

Magari evitiamo di mettere caramelle negli acceleratori di particelle o di creare bombe 1.000 volte più potenti del primo ordigno nucleare.