Nell'Ultima Cena di da Vinci c'è forse la data della fine del mondo, ecco qual è

L'Ultima Cena di da Vinci è sicuramente una delle opere più famose del grande genio italiano, dopo la Gioconda (che forse potremmo aver capito dove si trovava). Non solo: secondo una ricercatrice vaticana, il genio fiorentino sembrerebbe aver predetto la fine del mondo nascondendo indizi su questa data all'interno dei suoi dipinti.

“Esiste un codice da Vinci – semplicemente non è quello reso popolare da Dan Brown”, ha dichiarato nel 2010 la ricercatrice vaticana Sabrina Sforza Galitzia. Secondo quest'ultima, che ha studiato i manufatti dell'artista presso l'Università della California, l'uomo predisse che la fine dei giorni sarebbe iniziata il 21 marzo 4006 e nascose il messaggio "per non essere attaccato".

Non è chiaro come sia venuta fuori questa data, ma secondo quanto affermato da alcuni articoli, Galitzia potrebbe aver risolto un puzzle "matematico e astrologico", dopo aver studiato un arazzo dell'Ultima Cena basato sugli schizzi di da Vinci (forse affetto da ADHD).

Nonostante non sia possibile essere totalmente d'accordo con lo studio della ricercatrice, poiché le prove a sua disposizione sono molto nebulose, è vero che verso la fine della sua vita Leonardo iniziò ad essere "affascinato" dall'apocalisse e lo sappiamo grazie alle sue "Visioni della fine del mondo".

Quest'ultime sono una serie di scene cataclismiche, tra cui fiamme e diluvi. "Questa ossessione per la morte e la distruzione può essere vista come l'espressione profondamente personale di un artista prossimo alla fine, che aveva visto alcune delle sue più grandi creazioni incompiute o distrutte davanti ai suoi occhi", si legge sul sito web del Royal Collection Trust.