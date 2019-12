L'ultima eclissi solare del 2019 creerà un 'anello di fuoco' nel cielo

Durante il 26 dicembre in alcune parti del mondo sarà visibile un'eclissi solare chiamata "eclissi anulare". Lo spettacolo astronomico inizierà alle 3:39 della notte (ora nostrana) e finirà alle 9:05. Purtroppo, noi italiani non potremo osservare il fenomeno. Sarà visibile, infatti, in luoghi come India, Singapore e in alcune parti dell'Australia.

Per quale motivo si verifica questo fenomeno? State tranquilli, non si è risvegliato alcun signore oscuro uscito da qualche racconto di Tolkien. Il motivo per cui si creerà questo "anello di fuoco" è dovuto alla distanza del nostro satellite. Nell'eclissi anulare, la Luna è nel punto più lontano della sua orbita (apogeo) e il cono d'ombra non giunge fino alla superficie terrestre: ciò si verifica in quanto il diametro angolare del disco della Luna si mantiene minore di quello solare.

Il nostro satellite, quindi, è troppo lontano dalla superficie terrestre per occultare completamente il disco del Sole (l'immagine in calce alla notizia vi darà un'idea più chiara del fenomeno, che raffigura un'eclissi anulare del 2011). È interessante far notare che le eclissi solari si verificano sempre entro circa due settimane da un'eclissi lunare.

Non ci toccherà aspettare decenni per il prossimo evento di questo tipo (come il transito di Mercurio davanti il Sole). La prossima eclissi solare anulare avverrà il 21 giugno del 2020, e bloccherà il 99% della luce della nostra stella (questo evento ne bloccherà il 97%, invece) e sarà visibile da alcune zone dell'Africa e dell'Asia. Un bellissimo evento che ci toccherà osservare in "differita".