L'ultima di Elon Musk: X diventerà come YouTube, app per smart TV in arrivo

Mentre Grok di xAI diventa open source, il "social network di tutto" di Elon Musk continua ad arricchirsi di nuove funzionalità e opzioni. A questo giro, sembra proprio che X sia intenzionato a competere con YouTube nel campo dello streaming video, con tanto di app dedicata per smart TV.

A riportare la notizia sono i colleghi di Sammobile, generalmente bene informati sulle novità in arrivo dal mondo Samsung. Ma cosa c'entra Samsung con il servizio video di X? Semplice: a quanto pare, il social network di Elon Musk starebbe sviluppando un'app per smart TV che permetta di fruire di tutti i video pubblicati su X: il software verrà lanciato innanzitutto sulle TV Samsung e sui dispositivi Fire TV, per poi farsi largo su televisori e dongle di altre compagnie.

Nelle scorse ore, lo stesso Elon Musk ha confermato sul suo profilo X che un'app video di X è in arrivo su Smart TV: il tycoon ha infatti ricondiviso un mockup dell'utente DogeDesigner, la cui didascalia recita: "Presto potrete guardare i vostri video preferiti su X direttamente dalla vostra televisione". Musk, con il suo repost dell'immagine, si è limitato ad aggiungere le parole "coming soon", lasciando intendere che il software sia ormai pronto.

Negli ultimi mesi, Elon Musk ha spinto i video su X, arrivando a dichiarare che l'ex-Twitter diventerà una "piattaforma che metterà i video al primo posto". Addirittura, X avrebbe "corteggiato" Mr. Beast per convincerlo a spostare parte della sua produzione video da YouTube al social network nato dalle ceneri di Twitter, ma senza successo. Probabilmente, questa virata del social dipende dal fatto che - stando ai dati di Elon Musk - l'80% degli utenti che si connette a X usa la piattaforma per i video, e non per scorrere tra post testuali e immagini.