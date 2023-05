Anche l'ultima femmina è morta: l'estinzione per questa specie è ormai certa

Secondo i media locali, il corpo senza vita di una delle ultime tartarughe dal guscio molle giganti dello Yangtze è stato trovato pochi giorni fa nella capitale vietnamita di Hanoi. È stato ampiamente riportato come questa fosse l'ultima femmina della specie, provocandone dunque l’inevitabile estinzione.

Dopo il dugongo funzionalmente estinto in Cina, ecco l’ennesimo esemplare dal tragico destino. La tartaruga deceduta misurava circa 1,56 metri di lunghezza e pesava 93 chilogrammi, secondo VnExpress. A questo punto la popolazione totale della specie si è ridotta a soli tre esemplari maschi: due che vivono in Cina e un altro nel lago Xuân Khanh sempre ad Hanoi.

La morte è stata successivamente confermata dal capo dell'Asian Turtle Program for Indo-Myanmar Conservation, che ha ribadito come l'individuo fosse l'ultima femmina, nonostante le cause del decesso debbano ancora essere confermate.

"È lo stesso individuo che abbiamo monitorato negli ultimi anni. È un vero colpo", ha dichiarato Tim McCormack, direttore dell'Asian Turtle Program for Indo-Myanmar Conservation.

Sebbene sia ancora possibile che altri individui, sia maschi che femmine, della specie possano ancora essere da qualche parte immersi nella natura, non vi è purtroppo alcuna certezza o prova della loro esistenza.

Le tartarughe dal guscio molle gigante dello Yangtze, note anche come tartarughe Hoàn Kiếm e tartarughe dal guscio molle di Swinhoe, sono le più grandi specie di tartarughe d'acqua dolce sulla Terra. Un tempo prosperavano addirittura in tutto il Vietnam settentrionale e nella Cina meridionale, ma nel giro di pochi anni, la loro popolazione si è drasticamente ridotta a causa alla caccia eccessiva e alla distruzione dell'habitat.

L'insolita tartaruga ha un enorme significato culturale in Vietnam. Basti pensare infatti, che molto probabilmente le tartarughe dal guscio molle gigante dello Yangtze sono state l'ispirazione dietro la leggenda di Kim Quy, un mitico dio tartaruga d'oro che appare in diverse leggende vietnamite.

Come ci ricorda il WWF, anche le tartarughe del nostro Mar Mediterraneo stanno morendo anno dopo anno. Riusciremo ad invertire questo drammatico percorso in tempo, o leggeremo presto altre notizie come questa?