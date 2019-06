Ecco l'ultima foto inviata dal rover Opportunity prima di spegnersi definitivamente

Circa un paio di mesi fa il mondo del web è stato letteralmente sommerso da messaggi di addio al rover Opportunity della NASA che, per ben 15 anni, ha continuato ad esplorare ininterrottamente il Pianeta Rosso.

Il Jet Propulsion Laboratory annunciò al mondo il 13 febbraio 2019 infatti, che la missione di Opportunity fosse giunta al termine, a causa di un guasto causato da una violentissima tempesta di sabbia.

Come potete osservare anche in calce all'articolo, il rover non è riuscito a processare l'intera immagine, poiché il dispositivo si è scaricato prima di riuscire ad inviare l'immagine al completo. Inviata il 10 giugno 2018 dalla Perseverance Valley alle 18:30, la foto è stata poi trasmessa al Mars Reconnaissance Orbiter alle 18:45 ed è arrivata sulla Terra, in una stazione Deep Space Network della NASA, alle 19:05.

Nel corso della sua missione su Marte, Opportunity ha acquisito oltre 228.000 immagini del Pianeta Rosso. Recentemente la NASA ha anche pubblicato un mosaico di ben 354 scatti dell'ultimo panorama osservato dal rover dal cratere di Marte.

"Questo panorama finale incarna ciò che ha reso il nostro rover Opportunity una così straordinaria missione di esplorazione e scoperta", ha dichiarato John Callas del Jet Propulsion Laboratory della NASA in California.