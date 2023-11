L'ultima foto di JWST mostra dettagli nuovi del centro della Nostra Galassia

Il James Webb Space Telescope ha puntato i suoi occhi di falco verso il cuore della Via Lattea, immortalando uno spettacolo fatto di stelle e nubi cosmiche. Oltre a essere molto bella da vedere, l’ultima foto del telescopio spaziale più potente di sempre nasconde una serie di dettagli che gli scienziati stanno ancora cercando di comprendere.

L’immagine (che trovate qui) mostra Sagittarius C, una regione di formazione stellare situata a circa 300 anni luce da Sagittarius A, il buco nero super massiccio al centro della Via Lattea. Si tratta di una vera e propria fucina cosmica, in cui nubi di gas collassano per creare continuamente nuove stelle.

Di fatti, la foto mostra un ammasso di circa 500.000 protostelle che brillano sullo sfondo di violente nubi scure all'infrarosso. Al centro dell'ammasso è visibile una stella massiccia, con una massa 30 volte superiore a quella del nostro Sole.

In realtà, sono le aree più scure a essere quelle più ricche di astri. In queste regioni, infatti, la nube che circonda le protostelle è così densa da oscurare la luce che proviene dal suo interno.

Ma la caratteristica più strana dell'immagine è l'alone ciano che circonda il lato inferiore della nube. In genere ci si aspetterebbe che questa caratteristica sia prodotta da fotoni energetici emessi da giovani stelle massicce, ma i ricercatori sospettano che JWST abbia rilevato qualcosa di più significativo, che sono ansiosi di indagare.

"L'immagine di Webb è straordinaria e la scienza che ne ricaveremo è ancora migliore" dichiara Samuel Crowe, ricercatore principale del team di osservazione. "Le stelle massicce sono fabbriche di elementi pesanti, quindi conoscerle meglio è come studiare la storia di gran parte dell’Universo".