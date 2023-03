L'ultima frontiera dell'illegalità: spacciare SSD nascosti nel monopattino

Se a Parigi è stato indetto un referendum per bandire i monopattini in sharing, i doganieri cinesi potrebbero essere della stessa opinione: nella zona di confine Guangdong-Hong Kong-Macao, infatti, è stato trovato qualcosa di incredibile.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso servizio doganale cinese, infatti, durante un normalissimo controllo di routine del 3 marzo 2023, ai raggi X è passato un monopattino decisamente diverso dal solito. All'interno del cilindro del manubrio, infatti, erano impilati e nascosti ben 84 SSD NVMe prodotti da Kingston. Un metodo in un certo senso "innovativo" dal momento che di solito viene impiegato l'ampio vano batteria per celare carichi tecnologici di questo tipo, dalle memorie ai processori.

Al contrario, l'avventuroso individuo avrebbe ideato questo nuovo sistema, sperando forse che il metallo riuscisse a celare il contenuto del lungo cilindro. Purtroppo non è stato così e la merce è stata ovviamente requisita. Non è dato sapere il valore totale del sequestro, ma si può ipotizzare una cifra di svariate migliaia di euro, a seconda delle prestazioni e della capienza delle unità. Per un prezzo medio di 130 euro, potrebbe trattarsi di quasi 11.000 euro: difficile dare un senso a un movimento del genere per SSD più economici di così.

Una cosa è certa: quando cercate di dare una risposta alla domanda "cos'è il genio?" ricordatevi di questa storia e di queste foto!