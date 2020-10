L'ultima idea di un astrofisico: 'alcuni buchi neri possono contenere universi frattali'

L'astrofisico Paul Sutter esplora le possibili implicazioni (senza alcun dubbio sconvolgenti!) di una nuova ricerca su un ipotetico tipo di buco nero che conterrebbe un "universo frattale" al suo interno.

Cos'è un frattale? Sono delle figure geometriche che si ripetono nella sua forma allo stesso modo su scale diverse. "Sarebbe un mini universo frattale, che si ripete all'infinito da grandi scale a piccole", scrive Sutter. "È assolutamente impossibile descrivere come sarebbe attraversare un paesaggio del genere, ma sarebbe sicuramente strano." Potrete leggere la ricerca in questione in un documento di pre-stampa. Quest'ultimo esplora un tipo esotico di buco nero che non è stato confermato nel nostro Universo: il "charged black holes in anti-de Sitter space".

"I ricercatori hanno scoperto che le regioni più interne di un buco nero possono presentare un universo in espansione in grottesche miniature, un luogo in cui lo spazio può allungarsi e deformarsi a velocità diverse in direzioni diverse", spiega lo scienziato. Il documento è senza dubbio particolare e, secondo l'analisi di Sutter, gli esperti non possono ancora ipotizzare su quello che si verifica all'interno di un buco nero.

Si tratta, in poche parole, di una reinterpretazione del pensiero comune della fisica (come l'idea di Penrose della presenza di un Universo prima del Big Bang). "Chissà cosa troverai al centro di un buco nero simile, ma almeno ti godrai la discesa", scrive infine l'astrofisico. Insomma, sicuramente un concetto davvero interessante, che ci dimostra - tra le tantissime cose - di quanto siano sconosciuti questi fenomeni e quello che succede al loro interno.