L'ultima idea di Elon Musk: vuole costruire una sua città chiamata Starbase

L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha esposto la sua ultima idea: vuole creare una città chiamata Starbase, in Texas. L'imprenditore, dopo l'annuncio iniziale che ha scatenato le reazioni divertite dei follower, è sceso nei dettagli ed ha svelato altre informazioni.

Con un pizzico di ironia, Musk ha spiegato che la città sarà amica dei cani ed il suo leader sarà il Doge (un chiaro riferimento ai suoi precedenti commenti sul Dogecoin).

Inizialmente si credeva fosse tutto uno scherzo, ma alcune analisi ed informazioni aggiuntive ottenute da vari siti hanno evidenziato come il progetto potrebbe non essere completamente frutto dell'ironia dell'imprenditore sudafricano.

SpaceX, la compagnia specializzata in lanci spaziali di Musk, ha sede proprio nel Texas, ed in risposta ad un commento arrivato da un suo follower, il magnate ha annunciato che il Boca Chica Village, da dove SpaceX effettua i lanci dei razzi, sarà integrato proprio in Starbase. Probabile quindi che il progetto sia a proprio volto a creare un'area che ruoterà attorno alla propria società spaziale.

Anche il giudice della contea di Cameron ha confermato i piani di Musk: "negli ultimi giorni, la contea di Cameron è stata ufficialmente contattata da SpaceX in merito all'interesse di Elon Musk di incorporare il villaggio di Boca Chica nella città di Starbase, in Texas. Oggi la Corte dei commissari della contea di Cameron è stata informata dell'impegno di SpaceX" si legge in una dichiarazione. "Se SpaceX ed Elon Musk vorranno proseguire su questa strada, dovranno rispettare tutti gli statuti di incorporazione statale. La contea di Cameron elaborerà tutte le petizioni appropriate in conformità con la legge applicabile", ha detto in una dichiarazione il giudice della contea di Cameron Eddie Treviño, Jr. .