L'ultima idea di Samsung: i futuri Galaxy potrebbero non avere alcun pulsante

A quanto pare, con i futuri smartphone della gamma Galaxy Samsung intende fare un passo in avanti significativo verso la creazione di dispositivi button-less.

Ad esserne convinto è il leaker OreXDA, secondo cui nel giro di qualche anno il colosso coreano avrebbe intenzione di rimuovere totalmente i pulsanti fisici, anche quelli d’accensione ed il bilanciere del volume, dai futuri smartphone della lineup. Tuttavia, questa novità non dovrebbe essere disponibile per le serie Galaxy S23 e Galaxy Z Fold / Flip 5.

Nel rapporto, ripreso dai colleghi di SamMobile, si punta al Galaxy S25, che sarà disponibile nel 2025 salvo stravolgimenti come primo smartphone Samsung senza pulsanti fisici, ma chiaramente è ancora presto per poter giudicare l’effettiva veridicità di tale rumor e mancando ancora tanti anni i piani potrebbero cambiare. Inoltre, secondo i tweet, , è possibile che il Galaxy S25 senza pulsanti sia un dispositivo esclusivo per KT Corporation, che è il secondo operatore più importante della Corea del Sud. Ciò implica che la variante globale del Galaxy S25 potrebbe avere ancora pulsanti fisici.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Inoltre, mancando ancora tanto tempo i piani potrebbero anche essere fluidi e soggetti a modifiche.