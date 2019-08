L'ultima idea di Trump per combattere gli uragani: bombardarli con le armi nucleari

Si avvicina negli Stati Uniti la stagione degli uragani, che ogni anno interessano svariate regioni degli States. Il Presidente Donald Trump però sembra avere un piano per bloccarli sul nascere. Secondo quanto riportato dal sito Axios, durante un briefing tenuto con i collaboratori, il numero uno della Casa Bianca avrebbe proposto di bombardarli.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, ed è finita su svariati giornali. Trump, nel corso del meeting avrebbe avanzato l'idea di sganciare delle bombe nucleari nell'occhio dei cicloni, che si formano a largo delle coste africani. La fonte anonima che ha rivelato il clamoroso retroscena racconta che i partecipanti alla riunione avrebbero lasciato la sala spiazzati.

Axios non fornisce molte indicazioni su quando sia avvenuto il briefing, ma non si tratta di una prima volta per il tycoon, che già nel 2017 aveva chiesto ad un funzionario di bombardare gli uragani per evitare che questi potessero arrivare negli States. La differenza però è sostanziale, in quanto nell'ultimo summit Trump avrebbe parlato esplicitamente di bombe nucleari.

La Casa Bianca ovviamente non ha commentato la voce, ma un funzionario di alto livello dell'amministrazione Trump ad Axios ha affermato che "il fine di Trump non è cattivo". Come osservato da molti, l'idea era già stata avanzata negli anni 50 da alcuni scienziati, sotto la presidenza Eisenhower.