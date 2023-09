L'ultima di Mark Zuckerberg: vuole 'replicare ogni cellula del corpo umano' con l'IA

Nonostante secondo gli sviluppatori i progetti legati all'IA di Meta siano "troppi", l'azienda di Menlo Park non sembra avere intenzione di fermarsi nella sua ricerca legata all'Intelligenza Artificiale. Al contrario, nelle scorse ore Mark Zuckerberg ha annunciato un maxi-progetto AI che potrebbe rivoluzionare la medicina.

Il fondatore di Facebook, infatti, ha spiegato su Instagram che "Priscilla ed io siamo ottimisti circa l'uso dell'IA per aiutare gli scienziati a curare, prevenire o gestire qualsiasi malattia entro questo secolo. Stiamo per dare il via ad un nuovo progetto alla CZI [Chan-Zuckerberg Initiative, la fondazione no-profit del CEO di Meta] volto a costruire una cellula virtuale per prevedere come si comporta ogni cellula nel corpo umano, sana o malata che sia".

Un obiettivo ambizioso: di fatto, lo scopo del CEO di Meta è quello di creare un modello in grado di replicare il funzionamento di ogni cellula del corpo umano per permettere agli scienziati di studiarne le reazioni a farmaci, cure o altri agenti esterni, sia che si tratti di patogeni o di trattamenti medici. Una simulazione di questo livello, qualora fosse possibile con le tecnologie attuali, potrebbe costituire una vera e propria rivoluzione nella medicina e nella ricerca.

Per realizzare il suo obiettivo, Zuckerberg vuole usare l'IA: nel medesimo post su Instagram, infatti, il CEO di Meta ha spiegato che "stiamo costruendo uno dei cluster computazionali legati all'IA più potenti nel mondo scientifico no-profit. Speriamo che questo sforzo aiuti gli scienziati a fare nuove scoperte e a trovare nuove cure".

Al momento, delle simulazioni del funzionamento di ogni cellula del corpo umano ancora non esistono, soprattutto per via dell'elevata potenza di calcolo richiesta da applicativi simili e per la complessità del loro sviluppo. Benché Mark Zuckerberg si sia detto convinto delle possibilità garantite in tal senso dall'IA, la sua tesi è ancora tutta da verificare: possibile che il segreto per la cura e la prevenzione delle malattie stia nell'Intelligenza Artificiale?