L'ultima moda social è Photo Roulette: come funziona e perchè sta facendo discutere

Il 2019 si chiude con un'altra moda social. Si chiama Photo Roulette ed è disponibile gratuitamente sull'App Store di iOS ed il Play Store di Android. Nonostante gli avvertimenti, l'applicazione è già salita al primo posto nelle classifica dei giochi più scaricati negli Stati Uniti, dove ha scalato 300 posizioni in 7 giorni.

Come funziona Photo Roulette

Photo Roulette è un vero e proprio quiz, in cui è possibile sfidare fino a 49 persone. Perchè sta facendo discutere? Semplice: al momento dell'ingresso nella partita, è necessario autorizzare l'applicazione ad accedere alla libreria fotografica dello smartphone.

In questo modo l'applicazione sceglie un'immagine a caso della galleria, e la mostra per cinque secondi agli altri giocatori presenti nella partita. Questi devono indovinare a chi appartenga: colui che dà più risposte giuste dopo 15 turni, porta a casa il match.

Della questione ha parlato anche il Wall Street Journal, secondo cui l'applicazione sarebbe diventata popolare soprattutto tra adolescenti e bambini, ecco perchè ha suscitato non poche perplessità il fatto che permetta di giocare anche a coloro che non hanno coscienza dei potenziali rischi che si corrono.

In molti hanno chiesto a Google ed Apple di rimuoverla dai propri store, ma come notato da vari analisti non viola alcuna linea guida.

Perchè non conviene giocare a Photo Roulette

Il Journal racconta l'episodio di una diciassettenne dell'Arizona che si è vista comparire durante la partita una fotografia contenente il suo codice fiscale, che in America è noto come Social Security Number ed è consigliabile tenere segreto in quanto dà l'accesso a vari servizi pubblici.

Ad un'altra invece è stata esposto un selfie scattato in abiti succinti mentre faceva una partita con alcuni parenti.

L'applicazione, secondo quanto appreso, non solo accederebbe al rullino fotografico, ma otterrebbe anche informazioni delle immagini in quanto riesce ad accedere ai metadati, oltre che a diverse informazioni personali degli utenti.

Nella pagina della privacy di Photo Roulette leggiamo che al termine delle partite le foto vengono rimosse dai server, ma nonostante ciò l'app è destinata a far a lungo discutere.