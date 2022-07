L'ultima mossa di Elon Musk: vuole spostare al 2023 la causa per l'acquisto di Twitter

Elon Musk ha esortato la Corte della Cancelleria del Delaware di respingere la mozione presentata da Twitter per il processo accelerato, in quanto ha bisogno di più tempo per analizzare i dati degli account spam presenti sulla piattaforma.

La causa presentata da Twitter contro Elon Musk prevede che il processo venga portato a termine in quattro giorni a Settembre 2022, ma in una contro-risposta depositata dal pool di avvocati del CEO sudafricano si legge che il processo dovrebbe iniziare dal 13 Febbraio 2023 in poi in quanto l’amministratore delegato di SpaceX e Tesla ha bisogno di più tempo per analizzare i dati relativi ai bot ed account spam che sono presenti sul sito e che hanno scatenatola reazione dello stesso Musk.

“Twitter si è impegnata in un ritardo tattico per due mesi, resistendo alle richieste di informazioni degli imputati. L’improvvisa richiesta di velocità da parte di Twitter dopo due mesi di trascinamento dei piedi e offuscamento è la sua ultima tattica per nascondere la verità sugli account spam” si legge nel documento del legale di Musk, il quale afferma che “la disputa principale sugli account falsi e spam è fondamentale per il valore di Twitter” e che la risoluzione di questi problemi richiederà un’analisi tecnica complessa “inclusa la revisione forense e l’analisi di grandi quantità di dati”.

Non si è fatta attendere la controrisposta di Twitter, secondo cui “l’accelerazione del procedimento giudiziario è essenziale per garantire a questa Corte un tempo sufficiente per concedere un provvedimento effettivo e alla Corte Suprema del Delaware di rivedere la decisione di questa Corte”.

I legali di Twitter hanno incluso anche gli screenshot dei tweet di Musk anche nella documentazione.