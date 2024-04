L'ultima novità di Whatsapp ha fatto infuriare moltissimi utenti: di cosa si tratta?

L'ultima rivoluzione nelle funzionalità di Whatsapp è arrivata l'11 aprile, quando il colosso della messaggistica istantanea ha iniziato a permettere l'interoperabilità delle chat con i servizi terzi, in ottemperanza al DMA. Ciononostante, alcuni utenti Whatsapp non sono affatto contenti per via di una delle ultime decisioni di Meta. Quale?

Come spiega il Guardian, diversi gruppi di utenti e attivisti stanno criticando Meta per aver ridotto l'età minima per la creazione di un account Whatsapp da 16 a 13 anni. La modifica - annunciata per la prima volta nel mese di febbraio - è attiva da mercoledì 10 aprile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito. Nel 2019, Whatsapp aveva innalzato i limiti di età per la creazione di un account, portandoli da 13 a 16 anni: ora, dunque, sembra che il servizio stia tornando sui suoi passi.

Whatsapp ha spiegato che questa modifica porta il servizio fornito nell'UE e nel Regno Unito in linea con i limiti di età del resto del mondo, dove i tredicenni possono accedere a Whatsapp senza alcuna restrizione. Meta, poi, ha anche confermato di aver posto in essere tutte quante le protezioni necessarie per garantire una navigazione sicura anche agli utenti più giovani.

Proprio questa settimana, in effetti, Meta ha annunciato una pletora di funzioni di sicurezza per Instagram, Facebook e Whatsapp volte a proteggere gli utenti, specie i più giovani, dai ricatti a sfondo sessuale e dall'invio di immagini intime non desiderate. Per esempio, su Whatsapp e Instagram arriverà la funzione "Nudity Protection", che bloccherà in automatico per tutti gli utenti under-18 qualsiasi contenuto esplicito in chat.

Nonostante ciò, gli attivisti per la protezione digitale dei minori sono insorti contro il colosso di Menlo Park: "questa mossa è uno schiaffo in faccia alla crescente richiesta internazionale e nazionale alle Big Tech di fare qualcosa in più per proteggere i bambini", ha riportato il gruppo Smartphone Free Childhood, concludendo che "la riduzione ufficiale del limite di età ai 13 anni manda il messaggio che Whatsapp è una piattaforma sicura per i bambini. Ma gli insegnanti, i genitori e gli esperti la pensano molto diversamente".

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.