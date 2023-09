Ultima occasione per rivedere questa cometa che ritornerà da noi tra 400 anni

La recente scoperta della cometa Nishimura sta per offrire uno spettacolo straordinario. Questo corpo celeste, ufficialmente denominato Cometa C/2023 P1 (Nishimura), è stato avvistato per la prima volta l'12 agosto dall'astronomo amatoriale Hideo Nishimura.

Da allora, astri fotografi di tutto il mondo si sono dilettati nel catturare la sua distintiva e fotogenica colorazione verde e la sua lunga coda sottile. Tuttavia, il corpo celeste impiega ben 437 anni per completare un'orbita attorno al Sistema Solare.

Avendo già raggiunto il punto di massima vicinanza al Sole, ora si sta dirigendo verso le regioni più esterne del nostro Sistema e la possibilità di osservarla si sta rapidamente chiudendo. Le comete, pur avendo code enormi che possono estendersi per milioni di chilometri, possiedono un nucleo solido composto da una sorta di "palla di neve sporca" di ghiaccio e polvere.

Questo fa sì che diventino più luminose avvicinandosi alla nostra stella, con il ghiaccio che si riscalda e rilascia un gas carico. Durante il suo recente passaggio vicino al nostro astro, la cometa Nishimura è stata colpita da una tempesta solare che ha temporaneamente spazzato via la sua coda di plasma.

Ma ora è tornata, e può ancora essere osservata con un telescopio o un binocolo. Per chi si trova nell'emisfero boreale, basta guardare in basso verso ovest dopo il tramonto. La prossima apparizione della Cometa Nishimura nei nostri cieli sarà solo nel 2458. Quindi, potrebbe valere la pena uscire e cercare di cogliere l'ultima occasione per ammirare questo visitatore celeste prima che sia troppo tardi.