L'ultima provocazione di Elon Musk: Twitter/X a pagamento per tutti

Non sappiamo se sia una provocazione oppure se effettivamente ci stia pensando, ma Elon Musk nel corso di un live streaming con il primo ministro israeliano Benjamin Nethanyahu ha affermato che potrebbe rendere X accessibile solo a coloro che pagano un abbonamento.

Nel corso della diretta, il CEO di SpaceX e Tesla ha affermato che la piattaforma di microblogging sta “passando ad un sistema con un piccolo pagamento mensile”, allo scopo di contrastare i bot che rappresentano sin da quando ha acquistato X il primo nemico del sudafricano. Secondo Musk, l’accesso tramite paywall “è l'unico modo che mi viene in mente per combattere vasti eserciti di robot”.

Non è la prima volta che si parla dell’eventualità ed anche lo scorso novembre, un rapporto di Platformer affermava che un simile cambiamento era stato discusso nel 2022.

Musk non ha diffuso molte informazioni sul piano: non è chiaro quando (e se) entrerà in vigore, tanto meno quanto bisognerà pagare per accedere al sito. Ha precisato che si tratterà di una “piccola somma di denaro”. Resta da capire quante persone saranno disposte a pagarle, anche alla luce dei recenti rapporti che parlano di un calo delle iscrizioni e degli utenti attivi per Twitter, che non va così male dal 2011.

Sin dall’acquisto, Musk ha iniziato a monetizzare con Twitter ed ha lanciato l’abbonamento Twitter Blue.