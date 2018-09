Ultima settimana dei 'Megasconti' di Mediaworld: fino al 50% su tv, smartphone e PC

SI concluderanno il prossimo 30 Settembre i dieci giorni di "Megasconti" proposti da Mediaworld online, attraverso cui la popolare catena di distribuzione ha scontato fino al 50% vari prodotti d'elettronica al consumo come smartphone, tv e computer. Vediamo insieme quali sono insieme i prodotti più interessanti.

A livello di computer troviamo una vasta gamma di MacBook Air, tra cui il modello da 13 pollici con processore Intel Core i5, SSD da 128 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, che viene proposto ad 846,75 Euro contro i 1.129 Euro di listino, per un risparmio netto del 25%. Lo stesso modello ma con SSD da 256 gigabyte invece nel volantino è scontato a 1.103,20 Euro rispetto ai 1.379 Euro di Apple.

Più povera l'offerta fronte tablet: l'unico prodotto in offerta è l'Acer Iconia One 10 con processore MediaTek MT81678 quad-core e schermo LCD da 10,1 pollici a 126,65 Euro, contro i 149 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, in vetrina troviamo l'iPhone 8 Plus da 64 gigabyte, a 746,10 Euro, mentre l'iPhone X da 64 gigabyte nelle colorazioni grigio siderale ed argento è venduto a 953,10 Euro, con la variante da 256 gigabyte ancora a 1.106,10 Euro, un prezzo non certo accessibile e conveniente se si conta che a qualche centinaia di Euro in più è possibile portare a casa l'XS. L'iPhone 8 Plus da 256 gigabyte invece è venduto ad 899,10 Euro.

Per la lista completa dei prodotti in offerta, vi rimandiamo alla pagina prodotto raggiungibile attraverso questo indirizzo. Le offerte sono disponibili solo online.