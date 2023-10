L'ultima sorpresa di fine 2023 di Apple potrebbe essere il nuovo CarPlay

È atteso questa notte l’ultimo keynote Apple del 2023, che dovrebbe focalizzarsi principalmente sulla gamma M3 di processori e sui nuovi Mac. Tuttavia, il colosso di Cupertino potrebbe avere in serbo un’altra sorpresa, che era stata mostrata durante la WWDC 2023.

Stiamo parlando della nuova versione di CarPlay che, a due mesi da fine anno, ancora non è arrivata. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane in quanto il caporedattore di 9to5mac ha notato sul sito web di Apple alcune informazioni interessanti legate al progetto CarPlay. Nella descrizione della nuova interfaccia grafica si legge che “questa prossima generazione di CarPlay è l'esperienza iPhone definitiva per auto. Fornisce contenuti per tutti gli schermi del conducente, incluso il quadro strumenti, garantendo un'esperienza di design coerente che rappresenta il meglio della tua auto e del tuo iPhone. Le funzioni del veicolo come la radio e i controlli della temperatura sono gestite direttamente da CarPlay. E le opzioni di personalizzazione che vanno dai widget alla selezione di design curati del quadro strumenti lo rendono unico per il conducente”.

Nella stessa pagina di CarPlay si legge che l’annuncio sui veicoli in arrivo è previsto a fine 2023 e secondo lo stesso Miller di 9to5Mac il fatto che Apple non abbia aggiornato questa etichetta lascia presagire un lancio entro fine anno.