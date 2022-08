L'ultima 'strega' di Salem condannata è stata finalmente assolta

Alla fine del XVII secolo, nel Massachusetts coloniale impazzava la stramba fobia della stregoneria: più di 200 persone furono accusate di praticare l’occulto nel villaggio di Salem e nelle comunità circostanti; 20 di questi sfortunati furono giustiziati.

Nel corso di tutti questi secoli, molte furono le iniziative locali per rimediare alla terribile parentesi di inciviltà che si è palesata nel Massachusetts. Ad esempio, nel 1702, il Tribunale del suddetto stato dichiarò illegittimi i processi che hanno accusato di stregoneria persone innocenti. Nonostante tutto, ad una donna, Elizabeth Johnson Jr, non l’è stata riconosciuta la sua innocenza.

Ora, però, la memoria della signora Johnson non sarà ulteriormente oltraggiata: a distanza di più di 300 anni, il suo nome è scomparso dai registri e dagli elenchi che la indicavano come una fuorilegge. La cosa curiosa è che la signora in questione rappresenta l’ultimo caso di condanna delle presunte streghe di Salem.

L'esonero era concepito all'interno di un bilancio statale firmato dal governatore del Massachusetts, Charlie Baker, la scorsa settimana, 329 anni dopo che Johnson era stata dichiarata colpevole di stregoneria. Quest’esito si è ottenuto solo grazie all’impegno di Carrie LaPierre, un'insegnante del Massachusetts, e la sua classe di educazione civica di terza media.

LaPierre ha appreso di Johnson per la prima volta nel 2019. Ha presentato il caso alla sua classe alla North Andover Middle School, che successivamente ha intrapreso un ampio progetto per ricercare la storia di Johnson e presentare una petizione ai legislatori per riabilitare il suo nome.

Gli studenti hanno presentato il loro lavoro alla senatrice di stato Diana DiZoglio, che ha contribuito a veicolare il messaggio e il lavoro della scolaresca. I processi sono stati motivati, in parte, dalla xenofobia. Molte delle vittime erano donne, in quanto ritenute parte di quel gruppo di popolani ai margini della società.

Johnson visse ad Andover, nel Massachusetts, città che ha visto più arresti di qualsiasi altra città durante i processi alle streghe di Salem, ha detto lo storico Richard Hite al Globe. Potrebbe aver avuto una disabilità - suo nonno l'ha descritta come "semplice" - che a sua volta potrebbe averla resa un facile bersaglio per le accuse che colpirono i villaggi puritani del Massachusetts.

Johnson aveva 22 anni quando fu accusata di praticare la "magia del diavolo" nel 1692. Ventotto membri della sua famiglia allargata subirono accuse simili, tra cui sua madre, molte delle sue zie e suo nonno. Johnson confessò i suoi presunti "crimini" ed è stata condannata a morte, solo per ottenere una tregua dal governatore del Massachusetts. Quando morì nel 1747, aveva 77 anni.

La povera donna non ha mai avuto parenti o discendenti che nel corso di questi 329 anni si siano mai preoccupati della sua memoria. Per fortuna ci ha pensato la classe di LaPierre.

[Foto di Jim Davis / The Boston Globe via Getty Images]