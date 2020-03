L'ultima teoria del web: la cocaina cura il Coronavirus. Ma è ovviamente una fake news

Nelle ultime ore è diventato virale l'avviso diffuso dal Ministero della Salute francese pubblicato sui propri account social, in cui viene specificato che la cocaina non è in grado di curare o prevenire il Coronavirus. La scelta di smentire la teoria non è casuale, e fonda le sue radici in alcune fake news circolate in rete.

Come osservato dal Business Insider, negli ultimi giorni su vari social network come Twitter era iniziata a circolare la notizia, condita da fotomontaggi e fotografie fasulle, secondo cui la droga potrebbe fare da cura contro il Sars-CoV-2. Ad alimentare le paure del Governo il fatto che tali fotografie e fake news avevano raggiunto migliaia di mi piace e commenti.

Inoltre, la bizzarra teoria era stata condivisa da account che contavano su un elevato numero di follower, il che ha portato ad una rapida propagazione dei post, che in alcuni casi erano nati sotto forma di messaggi ironici.

In un tweet pubblicato nel pomeriggio di ieri, il Ministero della Sanità è stato costretto ad affermare che "no, la Cocaina non protegge contro il Coronavirus. E' una droga che provoca dipendenza, causando gravi effetti collaterali ed è dannosa per la salute delle persone".

Negli ultimi giorni sono state tante le fake news che sono emerse sul web collegate al Coronavirus, al punto che l'OMS è stata costretta ad iscriversi a TikTok per sbugiardarle.