Ultima Thule ha una forma diversa da quanto visto fino ad ora: Ecco le immagini

Una nuova sequenza di immagini inviate dalla navicella spaziale New Horizons della NASA offre una visione del tutto nuova di Ultima Thule, un oggetto della fascia di Kuiper e obiettivo del volo ravvicinato della sonda effettuato durante il capodanno del 2018. Ecco le immagini e anche un video che mostra Ultima Thule.

Pare che Ultima Thule abbia una forma diversa da quanto visto fin'ora. Queste immagini sono tra le ultime scattate mentre la sonda era intenta in un inseguimento a 50.000 chilometri all'ora, il 1° di gennaio. Le immagini sono state scattate circa 10 minuti dopo il superamento del punto di massimo avvicinamento della sonda.

Le prime immagini ravvicinate di Ultima Thule - con i suoi due segmenti distinti e apparentemente sferici - avevano colpito gli osservatori, che decisero di definirla un "pupazzo di neve". Tuttavia, nuove analisi delle vecchie immagini e con l'aiuto di queste nuove immagini, hanno permesso di scoprire una parte dell'oggetto illuminata dal Sole.

Stringendo 14 di queste immagini in un breve filmato (disponibile in copertina alla news), gli scienziati di New Horizons possono confermare che le due sezioni (o "lobi") di Ultima Thule non sono sferiche. Il lobo più grande, soprannominato "Ultima", ricorda più da vicino un pancake gigante e il lobo più piccolo, soprannominato "Thule", ha la forma di un noce ammaccata.

La comprensione di Ultima Thule è cambiata durante l'analisi dei recenti dati . La "vecchia visione", come visibile in questa illustrazione in calce alla news, si basava su immagini scattate dopo l'approccio più vicino a New Horizons, il 1 gennaio 2019, suggerendo che entrambi "Ultima" e "Thule" fossero sfere quasi perfette che si toccavano appena. Tuttavia, man mano che venivano analizzati i dati, è emersa una "nuova visione" della forma dell'oggetto. Ultima somiglia più a un "pancake" e Thule a "noce ammaccata". questa nuova versione è la più accurata di Ultima Thule, ma porta ancora qualche incertezza poiché un'intera regione era essenzialmente nascosta alla vista della sonda e non illuminata da il sole, durante il flyby New Horizons.