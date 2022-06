L'ultima trovata dei miner cinesi: GPU NVIDIA per laptop rivendute come schede da mining

Continua il braccio di ferro tra NVIDIA e i miner di criptovalute: dopo che l'azienda ha rilasciato un driver anti-mining per le GPU RTX 30, scopriamo che in Cina alcuni rivenditori avrebbero utilizzato un sistema decisamente particolare per aggirare il blocco LHR delle GPU NVIDIA.

In realtà il blocco anti-mining delle schede grafiche NVIDIA è stato bypassato un paio di settimane fa da NiceHash sia in v2 che in v3, perciò le precauzioni prese dai miner cinesi sembrano essere persino eccessive, dal momento che, ad oggi, basta installare NiceHash e bloccare l'aggiornamento dei driver della GPU per avere una scheda da mining funzionante al 100%.

Tuttavia, in estremo oriente pare che molti rivenditori stiano adottando uno stratagemma diverso, che questa volta riguarda le GPU per laptop RTX 3060M e RTX 3070M. Le due schede video per la mobilità, pensate per finire sotto la scocca dei portatili da gaming, non sono infatti dotate del blocco Lite Hash Rate di NVIDIA, sia perché le loro performance nel mining non sono paragonabili a quelle delle controparti desktop, sia perché l'azienda di Santa Clara considerava impossibile costruire una mining rig con le RTX 3060M e 3070M.

Ebbene, ciò che NVIDIA riteneva impossibile è invece diventato la prassi tra i miner cinesi, specie nelle ultime settimane. Questi ultimi, infatti, sembrano riuscire ad acquistare delle GPU NVIDIA per laptop nonostante la loro vendita come componenti standalone sia vietata e, soprattutto, nonostante in Cina il mining di criptovalute sia proibito.

Dunque, sui principali siti web cinesi di elettronica non è raro vedere una RTX 3070M o una RTX 3060M in vendita in formato standalone: l'hashrate, in questo caso, si avvicina ai 60-65 MH/s per la RTX 3070M, mentre si abbassa di una decina di MH/s per la versione di fascia più bassa. Il problema, ovviamente, è che per le GPU messe in vendita vengono sottratte al mondo dei laptop da gaming, riducendo l'offerta di componenti e dispositivi disponibili per i videogiocatori.