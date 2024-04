Ultimatum UE di 24 ore a Tiktok Lite: è una applicazione 'tossica che crea dipendenza'

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato di TikTok Lite, l’applicazione disponibile in Francia ed alcuni mercati orientali che paga gli utenti per il tempo trascorso. Mercoledì la Commissione Europea ha lanciato un avvertimento a ByteDance.

Nella fattispecie, la Commissione ha concesso a TikTok 24 ore di tempo per spiegare le procedure di valutazione del rischio utilizzate prima di lanciare una versione dell’applicazione che premia gli utenti (sotto forma di denaro) per il tempo trascorso all’interno del client. Come noto, TikTok Lite offre la possibilità di "completare compiti impegnativi e guadagnare grandi ricompense”, guardando video, mettendo like ai contenuti o seguendo altri utenti. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, i premi sono sotto forma di voucher Amazon, buoni regalo PayPal o valuta da utilizzare all’interno delle live di TikTok.

A spingere la Commissione Europea a porre l’attenzione su TikTok Lite il fatto che il Play Store valuti l’app adatta per gli adolescenti, oltre che la descrizione dello stesso sviluppatore che definisce l’app “una versione lite che richiede meno dati”.

TikTok è stato lanciato non solo in Francia e Spagna, ma anche in Asia svariati anni fa, senza troppo clamore. Le normative stringenti dell’Unione Europea però hanno spintola Commissione a pore i fari su questo nuovo client, ma al momento non sono state avviate procedure formali.

