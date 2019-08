Ultime 72 ore per il Fuoritutto Unieuro: gli sconti da non perdere

Scadranno alle 23:59 del 29 Agosto gli sconti inclusi nel Fuoritutto di Unieuro, ed è tempo di segnalare le ultime offerte da non perdere. Il volantino è davvero molto ricco e come sempre abbraccia varie categorie di prodotti, tra cui gli smartphone e le TV.

Partendo proprio dagli smartphone, Asus ZenFone Max Pro M2 con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 259 Euro, il 19% in meno rispetto ai 319,99 Euro di listino. La catena di distribuzione propone anche iPhone Xr da 64 gigabyte a 749 Euro, per un risparmio del 15% rispetto al prezzo di listino di 889 Euro. Tra le offerte troviamo anche il Galaxy S10+ da 128GB a 949 Euro, il 15% in meno se si confronta con il prezzo di listino di 1128 Euro. Fronte iPhone, citiamo la promozione su iPhone Xs Max da 64GB a 1149 euro.

Per coloro che sono interessati ai televisori, citiamo l'offerta sulla Sony Bravia KD55CF900S da 55 pollici a 949 Euro, con la KD-49XG9005 da 49 pollici Full HD 4K a 1099 Euro. Tra gli sconti troviamo anche la Samsung UE50RU7410U a 549 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile qui.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.