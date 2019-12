Questa è una delle ultime immagini inviate dal rover Opportunity della NASA

Opportunity ha raggiunto Marte il 25 gennaio 2004. Il successo della missione ha causato l'allungamento di quest'ultima ben più di cinquanta volte la stessa. La missione del rover è stata conclusa, infatti, il 13 febbraio 2019, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rilevati fallimentari a seguito di una tempesta di sabbia.

Prima che i suoi circuiti si raffreddassero all'ombra della tempesta di polvere, però, Opportunity ha dato una lunga occhiata ai suoi dintorni e l'ha lasciata ai posteri. L'immagine (che potrete osservare in calce alla notizia) rappresenta una conclusione toccante per la missione del rover: un panorama che combina le tracce più recenti del suo viaggio.

L'immagine a 360 gradi è stata ottenuta dall'ultimo luogo di riposo del rover a maggio dell'anno scorso. Per 29 giorni, Opportunity ha scrutato l'ambiente circostante in una serie di 354 singole istantanee prima di inviarle alla NASA che le hai poi cucite tutte insieme. La maggior parte delle immagini sono state catturate a colori, mentre quelle in bianco e nero che si trovano nell'angolo in basso a sinistra sono state ottenute quando al veicolo spaziale rimaneva poca energia.

"Questo panorama finale incarna ciò che ha reso Opportunity una missione così straordinaria di esplorazione e scoperta", afferma John Callas del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California. "A destra del centro puoi vedere l'orlo del cratere Endeavour che sale in lontananza. Proprio a sinistra di ciò, le tracce del rover iniziano la loro discesa dall'orizzonte e si fanno strada verso le caratteristiche geologiche che i nostri scienziati volevano esaminare da vicino."

Altre missioni arriveranno in futuro per l'esplorazione di Marte, che scatteranno panoramiche ancor più maestose e spettacolari. Fino ad allora, quest'immagine passerà alla storia insieme alle altre famose istantanee dell'esplorazione dello spazio.