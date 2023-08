Le ultime novità su LK-99, superconduttore che promette di rivoluzionare il mondo

Una recente pubblicazione sul server di pre-stampa ArXiv ha rivendicato un traguardo capace di cambiare il corso della scienza: la creazione di un superconduttore, materiale che conduce l'elettricità senza perdite energetiche, funzionante a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Quest'ultimo è un derivato dell'apatite di piombo, LK-99.

Da quando è stata annunciata questa scoperta, sia professionisti che appassionati hanno cercato di riprodurre il materiale e i test associati, scrutando la teoria alla base di queste affermazioni.

I superconduttori sono noti per la loro capacità di trasmettere elettricità senza resistenza, rendendoli estremamente efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, possiedono proprietà magnetiche straordinarie, che potrebbero avere applicazioni rivoluzionarie nella tecnologia. Tuttavia, fino ad ora, i superconduttori hanno richiesto condizioni estreme per funzionare, come temperature molto basse e pressioni molto alte.

LK-99, se le rivendicazioni fossero confermate, rappresenterebbe un'eccezione notevole a questa regola. Purtroppo, però, nonostante alcune simulazioni computerizzate abbiano dato risultati interessanti, almeno due laboratori hanno cercato di riprodurre LK-99, entrambi senza successo.

Attualmente, la comunità internazionale attende una verifica indipendente di queste affermazioni.

Per confermare LK-99 come superconduttore, gli scienziati devono misurare tre proprietà fondamentali. Prima di tutto, la resistenza dovrebbe scendere a zero quando il materiale entra nello stato superconduttivo. In secondo luogo, dovrebbe mostrare un cambiamento da non magnetico a diamagnetico alla stessa temperatura in cui si verifica il cambiamento di resistenza. Infine, la capacità termica, ovvero la quantità di energia necessaria per cambiare la temperatura di un materiale di un grado Kelvin, dovrebbe mostrare una transizione drammatica tra lo stato normale del materiale e quando diventa un superconduttore.

Non esiste ancora un quadro completo che dimostri se LK-99 sia un superconduttore o meno, ma non ci resta che attendere.