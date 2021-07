Ultime ore degli Apple Days di Mediaworld: le offerte da non perdere

Scadranno alle 23:59 di oggi, domenica 25 Luglio 2021, gli Apple Days di Mediaworld che la catena di distribuzione ha lanciato qualche giorno fa. Facciamo quindi come di consueto il punto sulle offerte più interessanti da non lasciarvi sfuggire.

iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile a 789 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 989 Euro di listino e la possibilità di effettuare il pagamento in 30 rate da 26,30 Euro l'una. Interessante anche la promozione su iPhone 12 Pro Max nella variante con 256 gigabyte di storage: in questo caso il dispositivo passa a 1339 Euro dai 1409 Euro di listino, mentre il pagamento rateale è da 44,63 Euro per 30 mensilità.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M1 7-core ed SSD da 512 gigabyte, invece, è disponibile a 1199 Euro rispetto ai 1389 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul modello di MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip M1, che passa a 999 Euro dai 1159 Euro imposti dal produttore di Cupertino. Il MacBook Pro da 13 pollici con M1 ed SSD da 512 gigabyte, invece, viene proposto a 1499 Euro dai 1709 Euro di listino.

L'iPad Air da 10,9 pollici da 64 gigabyte, WiFi Only, invece passa a 599 Euro: in questo caso il risparmio è considerevole rispetto ai 669 Euro di listino.

Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm invece passa a 299 Euro