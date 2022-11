Ultime ore Black Friday Amazon: fino a 1000 euro di sconto su Laser TV Mondiali Qatar 2022

Siamo ormai entrati nelle ultime ore del "momento clou" del Black Friday di Amazon e non c'è solamente lo sconto su Nothing Phone (1) ad attirare l'attenzione. Infatti, sul noto portale e-commerce sono state lanciate promozioni non di poco conto anche su Laser TV legati ai Mondiali in Qatar 2022.

A tal proposito, si fa riferimento a modelli di Laser TV di Hisense, brand Official Sponsor della competizione. Più precisamente, i modelli coinvolti sono Hisense 120" Laser TV 4K 2021 120L5F-A12 e Hisense Triplo Laser TV 100" 4K 2022 100L9G-D12. Si fa insomma riferimento a un modello lanciato nel corso del 2021 e a uno approdato sul mercato nel corso del 2022. Di seguito gli sconti disponibili.

Laser TV Mondiali Qatar 2022: sconti fino a 1.000 euro per il Black Friday Amazon

Hisense 120" Laser TV 4K 2021 120L5F-A12 , Schermo anti-riflesso ALR e installazione inclusi, 2700 lumen, HDR10, Smart TV VIDAA 4.0, Dolby Atmos, Alexa Integrata, DVB-T2/S2 HEVC 10, tivùsat 4K: 3.799 euro (al posto dei precedenti 4.799 euro, sconto del 21%, risparmio di 1.000 euro );

, Schermo anti-riflesso ALR e installazione inclusi, 2700 lumen, HDR10, Smart TV VIDAA 4.0, Dolby Atmos, Alexa Integrata, DVB-T2/S2 HEVC 10, tivùsat 4K: 3.799 euro (al posto dei precedenti 4.799 euro, sconto del 21%, ); Hisense Triplo Laser TV 100" 4K 2022 100L9G-D12 Schermo anti-riflesso ALR, 3000 lumen, Risoluzione 4K, HDR10, Smart TV VIDAA 4.0, Dolby Atmos, Alexa Integrata, tivùsat 4K, Installazione Gratuita: 4.338,33 euro (anziché 4.999 euro, sconto del 13%, risparmio di 660,67 euro).

Insomma, le offerte sui Laser TV Hisense non sono di poco conto durante il Black Friday 2022. In ogni caso, nonostante la "giornata clou" stia per giungere al termine, questo non significa che gli sconti siano finiti. Se volete restare aggiornati in merito alle prossime iniziative promozionali, potrebbe farvi piacere consultare il canale Telegram delle offerte.