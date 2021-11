Ultime ore del Black Friday di Mediaworld: due sconti da non perdere

Scadrà alle 23:59 di domani, mercoledì 17 Novembre 2021, il volantino del Black Friday 2021 valido sia online che nei negozi di Mediaworld e per l'occasione facciamo il nostro consueto recap con le offerte da non perdere.

La prima riguarda l'LG OLED 48A1 da 48 pollici, che viene proposto ad 899 Euro, con un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 44,95 Euro al mese con tan e taeg 0%, mentre la consegna a casa è garantita tra venerdì 3 dicembre e martedì 7 dicembre al prezzo di 19,99 Euro. Il ritiro contestuale in negozio è invece gratuito.

In offerta anche Huawei MateBook D14, il notebook da 14 pollici con processore Intel Core i5-10210U, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 599 Euro, 150 euro in meno dai 749 Euro di listino con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate da 29,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. In questo caso la consegna a casa è garantita al prezzo di 9,99 Euro entro martedì 30 Novembre, con il ritiro in negozio gratuito.

Le promozioni scadranno il 17 Novembre 2021.