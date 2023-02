Ultime ore Fuoritutto Unieuro: non perdetevi questo TV Samsung 4K a metà prezzo

Il volantino Fuoritutto di Unieuro sta per finire: alle 23:59 di oggi, infatti, l’iniziativa promozionale verrà prontamente sostituita dallo staff per lasciare spazio a una nuova serie di offerte. Meglio dunque non perdersi, in queste ultime ore di validità, un TV Samsung 4K da 55 pollici a quasi metà prezzo.

Il modello interessato è il Samsung UE55AU7170 appartenente alla linea Crystal UHD del 2021. Il pannello da 55 pollici ha una risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel, refresh rate fissato a 60Hz e supporto alle tecnologie video HLG e HDR10 Plus; purtroppo risultano mancare soluzioni per il gaming come Variable Refresh Rate e AMD FreeSync Premium, presenti invece in altri TV Samsung di fascia alta. Lato audio si trova la codifica Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen. Infine, il decoder DVB-T2 è già incluso.

Il prezzo di listino di 749,90 euro viene dunque abbassato dalla catena di distribuzione italiana a 404 euro grazie a un taglio del 46%. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna e PayPal, mentre la consegna a domicilio viene effettuata a costo zero, con attesa di minimo 4 giorni e massimo una settimana circa. Ricordiamo ancora una volta, in chiusura, che questa sera la promozione verrà rimossa salvo proroghe con il nuovo volantino. Alla luce di questo dettaglio, consigliamo caldamente l’acquisto in caso di interesse.

Se invece preferite un modello di fascia alta, Unieuro sta proponendo un TV OLED Sony a un ottimo prezzo.