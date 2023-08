Ultime ore del Fuoritutto Unieuro, scade oggi 24 Agosto: le offerte da non perdere

Scadrà alle 23:59 di oggi, 24 Agosto 2023, il Fuoritutto di Unieuro. Sono quindi le ultime ore per poter godere delle numerose promozioni messe in campo dalla catena di distribuzione e vendita d’elettronica ed informatica, e facciamo il punto su quali sono le più interessanti.

Il TV Samsung QE43Q60B da 43 pollici QLED 4K è disponibile in offerta a 399 Euro, in calo dai 799,90 Euro di listino.

In sconto però troviamo anche Apple Watch Series 8 nella variante GPS Only con cassa da 45mm in alluminio, che viene proposto a 449 Euro, 100 Euro in meno dai 549 Euro imposti dal produttore di Cupertino. Sempre fronte Apple segnaliamo anche l’iPhone 14 Pro da 128 gigabyte a 1149 Euro: in questo caso il risparmio è di poco meno di 200 Euro se si tiene conto che di listino costa 1339 Euro. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 8-core e GPU 7-core, accompagnato da 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte: in questo caso il prezzo passa a 949 Euro dai 1229 Euro precedenti.

Tra gli altri sconti segnaliamo anche quello sulla fotocamera SLR Canon EOS 2000D con obiettivo EF-S 18-55mm, a 429,90 Euro, dai 499,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!