Ultime ore prima della Grande Congiunzione Giove-Saturno: link e info utili

Tra gli avvenimenti astronomici dell'anno la grande congiunzione di Giove e Saturno è sicuramente quella più interessante, e di certo se ne è parlato in abbondanza negli ultimi giorni. Ecco una rapida occhiata a info e link utili per assistere al "bacio" da record.

Ve ne abbiamo parlato a più riprese sulle nostre pagine, e vi abbiamo spiegato come in realtà - sebbene le congiunzioni tra i due giganti gassosi non siano così rare - quella di questo 21 dicembre 2020 è quanto mai particolare: i due pianeti si troveranno ad una distanza angolare minima da record, apparendo quasi come un solo "punto luminoso".

Una vicinanza così non si ripeteva dal lontanissimo 1226. Giove e Saturno raggiungeranno una distanza di solo un decimo di arco (6 primi) e per immaginare meglio lo spazio apparente che li separata considerate che equivale circa alla quinta parte del diametro della Luna piena (ovviamente ci riferiamo alla grandezza apparente del satellite sulla volta celeste, non al suo diametro reale!).

Concentratevi in direzione SUDOVEST dopo le 17:00 circa, e cercate i due pianeti ad un'altezza circa di 18-15° dalla linea dell'orizzonte. Più sarà sgombro da impedimenti artificiali o naturali e più sarà facile per voi centrare il bersaglio. Come al solito vi raccomandiamo - qualora usaste telescopi o binocoli - di usare la massima cautela: la luce del Sole potrebbe ancora infastidirvi.

Tuttavia, bisognerà affrontare due grandi problemi per questo evento: il primo è che - purtroppo - i due corpi celesti tramontano presto e saranno visibili solo poche ore dopo il tramonto del Sole, osservabili decentemente per 2 ore circa prima di sparire definitivamente sotto l'orizzonte. La seconda problematica invece sarà il dannato meteo: in molte parti di Italia le previsioni odierne stanno riferendo cieli coperti e molto nuvolosi, che rendono praticamente impossibile scorgere alcunché.

Sebbene non sia la stessa cosa, è comunque giusto ricordarvi che non tutto è perduto: molte agenzie e centri astronomici stanno mettendo a disposizione i loro siti e i loro canali social al fine di rendere possibile a tutti osservare l'evento astronomico mediante live streaming. Qui trovate la diretta di Astronomitaly per poterla seguire da territorio italiano.

Anche enti esteri e oltre oceano si diletteranno nella ripresa del fatidico evento ma - come potrete immaginare - saranno ad un orario totalmente differente a causa del moto terrestre e diverse effemeridi: la live del Griffith Observatory di Los Angeles, per esempio, sarà disponibile tra dieci ore circa (alle ore 01:30 italiane).