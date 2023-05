Ultime ore del NO IVA TV MediaWorld: 5 TV Sony 2023 in offerta

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su SSD esterni in questo maggio 2023. Infatti, la ben nota catena ha lanciato iniziative promozionali relative, ad esempio, anche al mondo dei televisori. In questo contesto, troviamo cinque televisori Sony 2023 in offerta.

Più precisamente, contestualmente all'iniziativa promozionale NO IVA TV di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 21 maggio 2023 (dunque avrete relativamente poche ore a disposizione in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire degli sconti), sono finiti al centro delle offerte diversi modelli, tra cui quelli relativi alla selezione presente di seguito.

5 Smart TV Sony 2023 in offerta per il NO IVA MediaWorld

Sony KD43X75WL : 573,71 euro (in precedenza il costo era di 699,99 euro, sconto del 18,04%);

: 573,71 euro (in precedenza il costo era di 699,99 euro, sconto del 18,04%); SONY KD43X80L : 737,63 euro (prima il costo era di 899,99 euro, risparmio del 18,04%);

: 737,63 euro (prima il costo era di 899,99 euro, risparmio del 18,04%); SONY KD55X85L : 1.147,23 euro (in precedenza il costo era di 1.399,99 euro, sconto del 18,04%);

: 1.147,23 euro (in precedenza il costo era di 1.399,99 euro, sconto del 18,04%); SONY KD65X85L : 1.311,35 euro (prima il costo era di 1.599,99 euro, risparmio del 18,04%);

: 1.311,35 euro (prima il costo era di 1.599,99 euro, risparmio del 18,04%); SONY XR65A83L: 2.540,75 euro (in precedenza il costo era di 3.099,99 euro, sconto del 18,04%).

Insomma, c'è un possibile risparmio del 18,04% su un buon numero di televisori, dunque potreste voler consultare il portale ufficiale di MediaWorld prima che l'iniziativa promozionale giunga al termine. In ogni caso, chiaramente non ci sono solamente Smart TV Sony in sconto in quel contesto, ma quanto indicato rappresenta un esempio delle offerte attive.