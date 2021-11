Ultime ore di MediaWorld Black Friday 2021: Lenovo Tab P11 in sconto

Potrebbe fare strano a qualcuno, ma quelle che stanno trascorrendo al momento in cui scriviamo rappresentano le ultime ore dell'iniziativa Black Friday di MediaWorld, in cui rientra anche uno sconto legato al tablet Lenovo Tab P11.

Sì, avete capito bene: come si legge sul sito Web ufficiale di MediaWorld, nonché nello screenshot presente in calce alla notizia, l'iniziativa promozionale relativa al Black Friday, ovvero quella che vede anche la partecipazione del gruppo musicale Elio e le Storie Tese, si appresta a concludersi il 17 novembre 2021. Certo, tutto lascia pensare che la catena sia pronta a lanciare molte altre promozioni in vista del venerdì nero, che ricordiamo sarà il 26 novembre 2021. Tuttavia, si tratta effettivamente delle ultime ore utili per usufruire dell'iniziativa "Black Friday".

Per questo motivo, potrebbe interessarvi fare un salto sul portale della nota catena. In ogni caso, proprio in questo contesto rientra la succitata offerta relativa al tablet Lenovo Tab P11 (modello Wi-Fi con 64GB di memoria interna), che viene venduto a un prezzo pari a 199 euro sul portale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, il costo del prodotto solitamente sarebbe di 299 euro. Questo significa che il possibile risparmio è di 100 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, tenendo bene a mente il fatto che il prodotto ha un prezzo più elevato negli altri principali store online. Più precisamente, da Unieuro il costo è pari a 245 euro (anche se c'è un 5% di sconto extra in carrello, che porta il prezzo finale a 232,75 euro), mentre i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 239 euro.