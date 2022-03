Ultime ore Mediaworld X-Days: 3 smart TV DVB-T2 in sconto da non perdere

Mediaworld sta per salutare gli X-Days lanciati il 22 marzo 2022 e attivi fino alle 23:59 di oggi, 31 marzo 2022. In questo ultimo giorno del mese, quindi, diamo una rapida occhiata a 3 smart TV DVB-T2 in offerta da non perdere, tra cui un modello appena sotto i 150 Euro perfetto per lo switch-off.

Si parla del televisore OK ODL24770H-TAB proposto dalla catena di distribuzione a 149,99 Euro al posto dei 169,99 Euro di listino. Questo smart TV è dotato di sistema operativo Android TV, schermo da 24 pollici di diagonale con refresh rate di 50Hz e risoluzione pari a 1366x768 pixel, ovverosia HD Ready; non manca, poi, il supporto alla tecnologia video HDR10. Lato audio, dunque, troviamo il decoder Dolby Digital.

A 349 Euro al posto di 579 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate da 17,45 Euro al mese Tasso Zero, troverete invece il televisore Samsung UE50TU7090UXZT appartenente alla gamma Crystal UHD. Si tratta di un TV con sistema operativo Tizen e schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e supporto a HLG e HDR10+. Il comparto audio, invece, è gestito dal decoder Dolby Digital Plus.

Conclude il nostro trio un modello di fascia alta scontato da 1.649 Euro a 1.199 Euro, sempre pagabile in 20 mensilità Tasso Zero secondo piano Findomestic. Si tratta del Sony KD75X82J con schermo LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate nativo pari a 50Hz, supporto lato video alle tecnologie HDR10, HLG e Dolby Vision, audio Dolby Atmos e sistema operativo Google TV, non altro che l’ultima iterazione di Android TV rinominata.

