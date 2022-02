Ultime ore Mega Sconti da Mediaworld: 3 promozioni imperdibili su smart TV Samsung

I “Mega Sconti” lanciati da Mediaworld a inizio settimana stanno già per concludersi, ergo è il momento di riassumere alcune delle promozioni più interessanti proposte dalla catena di distribuzione. In particolare, ecco a voi 3 smart TV Samsung a prezzi stracciati, sia di fascia bassa che di fascia alta.

Partiamo dal modello Samsung UE50TU7090UXZT dotato di un pannello LED Crystal UHD da 50 pollici con risoluzione pari a 3840x2160 pixel e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Lato video troviamo la compatibilità con gli standard HLG e HDR10+, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus. Come per ogni smart TV Samsung, il sistema operativo è Tizen. Il prezzo? 449 Euro al posto di 579 Euro.

A 599 Euro anziché 799 Euro, invece, si trova il televisore Samsung QE43Q60A dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale e refresh rate di 60Hz, compatibile con HDR10+ e Dolby Digital Plus. Sia in questo televisore che negli altri due citati non manca il decoder DVB-T2 per soddisfare l’ultimo standard del digitale terrestre.

Conclude il trio il televisore Samsung QE65Q80A 2021 nella colorazione Blue Silver, il quale scende da 1.999 Euro a 1.199 Euro con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate Tasso Zero da 59,95 Euro al mese. Si tratta di un TV con schermo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz, tecnologie video HLG e HDR10+ e standard audio Dolby Digital Plus.

Riteniamo doveroso segnalare, in conclusione, che tutte queste offerte varranno solamente fino alle 23:59 di oggi, 28 febbraio 2022, e con acquisto esclusivamente online.

Sempre nel contesto dei Mega Sconti Mediaworld potrete trovare poi anche alternative ai Dyson al 50% in meno.