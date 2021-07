Ultime ore di Mega Sconti Mediaworld: 5 smart TV 4K DVB-T2 imperdibili

I Mega Sconti di Mediaworld stanno per concludersi: mancando poco più di 36 ore alla fine della validità del volantino attivo solo online, vediamo cinque smart TV 4K DVB-T2 in sconto di marchi come LG, Panasonic, Samsung e Sony, per tagli di prezzo che toccano i 400 Euro in meno rispetto al listino.

Il modello più economico, da cui partiamo come da nostra prassi, è il televisore Panasonic TX-65HX580E disponibile a 599 Euro anziché 799 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero secondo il piano Findomestic. Si tratta di uno smart TV con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici e refresh rate di 60 Hz, supporto lato video a HDR10 / HLG / Dolby Vision, mentre il sistema operativo è my Home Screen 5.0.

Segue lo smart TV Samsung Crystal UHD 4K UE65AU7170 Titan Gray 2021 proposto a 679 Euro contro i 949 Euro di listino, dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici con tecnologia Crystal 4K, supporto a HLG / HDR / HDR 10+ lato video e Dolby Digital Plus lato audio, mentre il sistema operativo è TizenOS e non manca, come per gli altri televisori, il supporto a DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare.

Troviamo poi un duo firmato LG: il primo modello è LG NanoCell 4K 65NANO756PA 2021, con display LED 4K da 543 pollici, HDR, HDR10 Pro, HLG, suono potenziato dall’intelligenza artificiale e sistema operativo WebOS 6.0, il tutto a 899 Euro anziché 1.249 Euro; il secondo, invece, è il televisore LG 75NANO796NF.API con pannello NanoCell LED 4K da 75 pollici, HDR10 Pro, HLG Pro, HDR, decoder audio Dolby Digital e sistema operativo WebOS 5.0, scontato da 1.499 Euro a 1.099 Euro.

Chiude questa rassegna lo smart TV Sony OLED KE48A9 scontato da 1.699 Euro a 1.299 Euro, dotato di pannello OLED 4K da 48 pollici con refresh rate di 100 Hz, HDR10 / HLG / Dolby Vision, display Triluminos, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, mentre il sistema operativo è Android TV. Un modello top di gamma, dunque, per chi vuole un’esperienza d’elevata qualità.

Sempre da Mediaworld è possibile trovare anche il volantino “FPS al Massimo” con offerte su PC da gaming.